Karesi’de akıllı şehircilik anlayışı gelişiyor

Karesi Belediyesi, yürüttüğü Avrupa Birliği projelerine bir yenisini daha ekledi. Akıllı şehir konsepti üzerine kurulu olan ve İspanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen “Start Up For Development” isimli projede Karesi Belediyesi yerel iştirakçi olarak yer alacak. Karesi’nin yürüttüğü AB proje sayısı 3’e çıkmış oldu.

İspanya Ulusal Ajansı tarafından 2020 yılında kabul edilen Universitat Jaume I-Empresa (İspanya)’ nın başvuru sahibi olduğu “Start Up For Development” isimli ve 2020-1-ES01-KA204-082611 referans numaralı projenin faaliyetlerine başlandı. Proje ortakları arasında Kocatürk Eğitim ve Danışmanlık (Türkiye), Stowarzyszenie ARID (Polonya), Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium Sized Entreprises (Bulgaristan) ve Alternative Innovative Development (Yunanistan) yer alıyor. Karesi Belediyesi de projede yerel iştirakçi olarak görev alacak.

Uzman ihtiyacı karşılanacak

Akıllı şehir konsepti ve bu çözümleri uygulama yetkisi olan belediyelerin bu konsepti özümsemesi üzerine kurulu olan projede, belediyelerin akılcı çözümler sunma noktasında uzman ihtiyaçları karşılanmış olacak. Projenin amacı belediyelerin akıllı şehir kavramını özümsemelerine olanak sağlayacak olan eğitmenlere bir eğitim hazırlamak. Bu sayede Karesi Belediyesi içerisinde akıllı şehircilik konusunda eğitmen statüsüne sahip personeller yetiştirilmesi öngörülüyor.

Projenin faaliyetleri arasında 5 Ulus ötesi toplantı, 4 fikri çıktı ve 5 çoğaltıcı etki bulunuyor. Karesi Belediyesi olarak akıllı şehircilik konsepti çalışmaları kapsamında ihtiyaç analizi, müfredat geliştirme, kurs sağlama ve kurs materyalleri hazırlayarak çevrimiçi kursları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Başkan Orkan, "Uluslararası standartları geliştirmeyi hedefliyoruz"

Karesi Belediyesi’nin 3 adet Avrupa Birliği projesi yürüttüğünü söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan "Bu projelerle kentimizin yaşam dokusuna ve işleyişine farklılıklar katıyoruz. Bu projemizde kaynak tüketimini azaltmak, akıllı uygulamalar noktasında Avrupa da ki belediyelerle birlikte akıllı şehircilik konusunda çözümler üretmek ve vatandaşlarımız ile varolan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Özellikle trafik, ulaşım, kent estetiği, çevresel planlama ve atık yönetimi çalışmalarını uluslararası standartlara getirmeyi amaçlıyoruz. Karesi Belediyesi olarak ilçemizde bu projeyle birlikte akıllı şehircilik konusunda Dijital Devrimi başlatmayı planlıyoruz” dedi.