Karesi’de akıllı şehir eğitimi gerçekleştirildi

Karesi Belediyesi tarafından Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na (GMKA) 2022 yılı Teknik Destek Programı dahilinde sunulan ve ajans tarafından başarılı bulunarak destek almaya uygun görülen “Akıllı Şehir Karesi” projesinin eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na (GMKA) 2022 yılı Teknik Destek Programı dahilinde sunulan ve ajans tarafından başarılı bulunarak destek almaya uygun görülen Karesi Belediyesi’nin “Akıllı Şehir Karesi” projesinin eğitim çalışmaları başladı. Teknik destek projesi dahilinde Akıllı Kentler, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Kentsel Hareketlilik, Yenilenebilir Enerji, Akıllı Kentlerde Çevre Yönetimi ve Akıllı Teknolojiler için Yaygınlaştırma konu başlıklarında ilgili birim personellerine 3 gün boyunca eğitim verildi. Bu eğitimlerle personelin Akıllı Kent Sistemlerini özümsemesi ve yetkinliklerinin artması ile kurumda bu konuda yerel yönetim hafızasının oluşması için çalışmalar yapıldı.

Başkan Orkan: “Akıllı şehircilik konusunda kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz”

Karesi Belediyesi’nin birçok alanda yerel ve uluslar arası projeler yürüttüğünü söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Kentimizin gelişimine yönelik olarak ulaşım, trafik, atık yönetimi, alt yapı, yaya ve bisiklet yolları konularında çalışmalarımızı akıllı şehircilik uygulamaları ile birlikte hızla ilerletmeliyiz. Hayata geçirdiğimiz bu eğitim projesi ile aynı zamanda akıllı şehirler alanında yürütmüş olduğumuz Avrupa Birliği projesine ivme kazandıracağımızı düşünüyorum. Bu süreçte en önemli hususlardan birisi sahada çalışan personelimizin akıllı şehirler konusuna hakimiyetinin sağlanması. Teknik destek projesi ile birlikte akıllı şehirler konusunda belediyemiz personelinin yetkinliğini artırmış olduk, bu çalışmalara hız kesmeden devam ederek kurumsal kapasitemizi artırmayı sürdüreceğiz” dedi.