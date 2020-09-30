Karesi zabıtası pandemi denetimlerini sürdürüyor
KARESİ ZABITASI PANDEMİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pandemi tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler esnaf denetimleri yanında semt pazarlarında da önlemler alıyor.
Karesi Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı tüm birimleriyle mücadelesini sürdürüyor. Pandemiyle mücadele kapsamında özellikle Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı’nın “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı Covid-19 denetimlerine katılan Zabıta ekipleri, rutin kontrollerini de sürdürüyor.
Karesi Belediyesi semt pazarlarında da denetimlerini sıkı bir şekilde uyguluyor. Semt pazarlarının dört bir yanının bariyerlerle kapatıldığını ve giriş çıkışların pandemi tedbirleri kapsamında denetlendiğini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri verdi:
“Pazarlara iki noktadan güvenli giriş sağlanıyor. Giriş noktalarında görevliler tarafından maske ve ateş ölçümü yapılıyor. Girişlerde dezenfektanlar var. Pazar içinde devriye halinde görevli arkadaşlarımız da var. Görevliler tarafından maske kontrolü ve uyarılar yapılıyor. Girişlerde sürekli kontroller devam ediyor. Pazarlara mevcut pazarcı sayısının iki katı kadar vatandaş alınıyor. Pazar yeterli doluluğa ulaştığında Pazar girişlerindeki bekleme koridorlarında vatandaşlarımız ağırlanıyor” dedi.
Zabıtanın toplum sağlığı için yürüttüğü denetimlerinden vatandaşlar ve pazarcı esnafı da memnun oldukları gözlemlendi.
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:17
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0