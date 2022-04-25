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Karesi satranç turnuvası sona erdi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dahilimde bu yıl 2.si düzenlenen 23 Nisan Satranç Turnuvası’nda dereye girenler ödüllendirildi.

BALIKESİR 25.04.2022, 10:45
Karesi satranç turnuvası sona erdi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dahilimde bu yıl 2.si düzenlenen 23 Nisan Satranç Turnuvası’nda dereye girenler ödüllendirildi.

Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Karesi Belediyespor işbirliğiyle düzenlenen 2. Karesi 23 Nisan Satranç Turnuvası haftasonu düzenlendi. Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde düzenlenen turnuvaya 5 kategoride 64 sporcu katıldı. Turnuvanın ilk gününde Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Gençlik Ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Orkan, turnuvaya katılan çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayarak, turnuvanın ilk hamlesini yaptı.

2 gün süren ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada 7 yaş kategorisinde Eymen Okdemir 1., Yavuz Sarı 2., Kerem Özer 3. olurken, En İyi Bayan Kategorisinde Zeynep Öztürk kupa kazandı. 8 yaş kategorisinde ise Berrak Bekar 1., Mete Küçükçalık 2., Eymen Ömer Kavaklı 3., En İyi Bayan kategorisinde ise Berrak Bekar ödülünü aldı. 10 yaş kategorisinde Saygın Demir Dal 1., Çağan Ege Duman 2., Mert Mustafa Dönmezoğlu 3. olurken, en iyi bayan kategorisinde Sinem Acar kupa aldı. 12 yaş kategorisinde ise Mert Yavuz 1., Efe Aslantekin 2., Emirhan Onocak 3., en iyi Bayan kategorisinde ise Duru Aydın madalya kazandı. 14 yaş kategorisinde ise Arda Emir Yılmazer 1., Batın Okur 2., Efe Nazım Maraşlı 3., Nazlı Şahin ise en iyi bayan kategorisinde kupayı kaldırdı.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesi Genlik ve Spor Müdürü Adem Özalp, Karesi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gamze Kızılgün, Turnuva Direktörü Sıtkı Yalçın ve Karesi Belediyespor Yöneticisi Sibel Ağralı verdi. Turnuva sonunda katılım sağlayan sporcular, antrenörler ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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