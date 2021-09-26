Karesi Ortaokulu’ndan ’Kök Hücre’ kampanyası

Balıkesir Karesi Ortaokulu Kan Bağışı Kulübü anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Yapılacak etkinlikte bağışçılardan 3 tüp kan alınacak.

Okulda özellikle kanser hastalıklarının tedavisinde etkili olarak kullanılabilen "Kök Hücre Nakli" yöntemi konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla bir kampanya başlatıldı. Konuyla ilgili görseller, filmler ve toplantılarla bilgilendirme etkinlikleri düzenlenerek Karesi’de yaşayan herkes 30 Eylül Perşembe günü yapılacak "Gönüllü Kök Hücre Bağışçısı" olabilmek için kan verme etkinliğine davet edildi. 30 Eylül günü okula Bursa’dan misafir olacak Kök Hücre Bağışı görevlileri gönüllülerden 3 tüp kan alarak incelemeler için laboratuvarlara gönderecekler. Kök hücrelerinin hasta bireylerle uyumu sağlanırsa bağışçılar haberdar edilerek kök hücre nakli süreci başlayacak.

Kök hücre nakli sadece kan alınarak yapılıyor ve bağışçıya hiçbir zarar vermeden gerçekleşiyor. Bağışçıların kök hücreleri 3 ay sonra yenileniyor ve tekrar bağış yapabilecek duruma geliyor.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Okul Müdür Vekili İsa Yılmaz, "Kök Hücre Bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştireceğimiz bu etkinlikle hem çocuklarımızı hem de çevremizi bilinçlendirmeyi planlıyoruz. Sadece kan nakliyle bir hayatı kurtarmanın değerini tatmak hepimizin hayatını daha anlamlı kılacaktır. Gelebilecek herkesi 3 tüp kan vererek Kök Hücre Bağışçısı adayı olmaya davet ediyoruz. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Karesi Kaymakamlığımıza ve Bursa Kök Bağışçısı Uzmanı Ramazan Çiçek’e teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik pandemi kısıtlamalarına uyulacak şekilde, bütün tedbirler alınarak gerçekleştirilecek.