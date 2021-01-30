“Karesi Öğretmen Akademisi” Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nu ağırlayacak

“Karesi; Balıkesir’de Eğitimin Öncü Değeri" sloganına uygun olarak, çalışmalarına her gün yenilerini ekliyor. Karesi Öğretmen Akademisi; Pazartesi günü Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nu “Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı Öğretiminde Türk Mitolojisinin Bütüncül İşlevi” isimli seminerle Karesili eğitimcilerle buluşturacak.

Proje bazlı çalışmalardaki başarısıyla takdir toplayan Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü son olarak “Karesi Proje Koordinasyon Ofisi” ile beraber uygulamaya geçtiği “Karesi Öğretmen Akademisi Projesi” ile de Türkiye’ye örnek oluyor. Karesi’de kurulan Öğretmen Akademisi ile Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Etkili Sınıf Yönetimi, Materyal Hazırlama ve İçerik Geliştirme ve Kişisel Gelişim ve Beceri Atölyeleri oluşturulacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda faaliyet gösterecek olan Karesi Öğretmen Akademisi, pandemi döneminden sonra ise Hayat Boyu Öğrenme ve Hizmetiçi Eğitim yöntemleriyle öğretmenlerle bire bir buluşacak.

Balıkesir’de bir ilk olarak gerçekleştirilen eğitimlerde bugüne kadar; Türk Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan, Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Prof. Dr. Ayşegül Ataman, TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Üsküdar Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Esma Sayın ve Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Buğra Özer gibi tanınmış isimleri ağırlayan Karesi Öğretmen Akademisi; 01.02.2021 Pazartesi günü saat 14’te Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nu “Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı Öğretiminde Türk Mitolojisinin Bütüncül İşlevi” isimli seminerle Karesili eğitimcilerle buluşturacak.