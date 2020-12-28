“Karesi Öğretmen Akademisi” Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ı ağırladı

Balıkesir’in Tek Resmi Öğretmen Akademisi olarak çalışmalarına her gün yenilerini ekleyen Karesi Öğretmen Akademisi; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ı Karesili eğitimcilerle buluşturdu. Geniş bir katılımla 300 kişi internet üzerinden Prof. Dr. Tarhan’ı izledi.

Balıkesir’de Öğretmen Akademisi bazında ilk ve tek olarak faaliyetlerine devam eden “Karesi Öğretmen Akademisi”; farklı konu ve konuklarıyla Balıkesir’de sinerji oluşturmaya devam ediyor. Karesi’de kurulan Öğretmen Akademisi ile Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Etkili Sınıf Yönetimi, Materyal Hazırlama ve İçerik Geliştirme ve Kişisel Gelişim ve Beceri Atölyeleri oluşturuldu. Bu başlıklar altında eğitimcilerimize mesleki ve kişisel özellikler yönünden katkı sağlamayı amaçlayan Akademi projesi; pandemi döneminde çevrim içi olarak internet üzerinden ünlü isimleri öğretmenlerle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ı Karesili eğitimcilerle buluşturan Öğretmen Akademisi; “Eğitimde Yeni Doğrular” başlığıyla ilk eğitim seminerini tamamladı. Seminere yöneticiler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi. Aynı zamanda Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü’nün de katıldığı eğitim oldukça verimli ilerledi.

Prof. Dr. Tarhan, "Pandemi de eğitimi anlattı"

Seminerde uzun yıllar büyük emekle ve araştırmalara dayanarak edindiği bilgi birikimini ilçe öğretmenleriyle paylaşan ve öğretmenlerden gelen soruları cevaplayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan; Pandemi döneminde değişen eğitim sistemlerinin nasıl kurgulanması gerektiği ile ilgili çok değerli bilgiler verdi. Eğitimde dijitalleşmenin öğrencilerin psikososyal gelişimine yönelik etkilerinden de bahseden Tarhan, bu dönüşümün sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi adına önerilerde bulundu. Ayrıca Karesi ilçesinde Öğretmen Akademisi’nin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını ve bir ilçemizde böyle sistemli bir çalışmanın yapılmasının mutluluğunu duyduğunu belirtti.

Seminerde söz alan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise Karesi ilçesinde eğitim bazlı çalışmalara büyük önem verildiğini, bunların da neticelerinin alındığını ve kurumsallaşma adına ”Karesi Proje Koordinasyon Ofisi” ve “Karesi Öğretmen Akademisi” gibi kurumsal çalışmaların ilerleyerek devam edeceğini vurguladı. Aynı zamanda Karesi’nin eğitim konusunda duyarlı çalışmalarının artarak devam ettiğini ve elde edilen başarılarda Karesi’nin değerli öğretmenlerimizin ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün üstün gayretleri olduğunu belirtti.

Karesi Öğretmen Akademisi, Çevrim içi etkinliklerine alanında uzman eğitmenlerle devam edecek. Akademi, pandemi döneminden sonra ise Hayat Boyu Öğrenme ve Hizmet İçi Eğitim yöntemleriyle öğretmenlerle bire bir eğitimlerle buluşacak.