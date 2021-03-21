Karesi Milli Eğitim’den TÜBİTAK’a 29 proje

Balıkesir il genelinde TÜBİTAK 2020 Teklif Çağrısı döneminde kabul edilen 11 Erasmus+ KA229 projesinin 29’u Karesi’deki kurumlar tarafından gerçekleştirildi.

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen proje çalışmaları göz doldurmaya devam ediyor. Projelerin toplam bütçesi 1 milyon 634 bin 83 euro olurken, Karesi’nin birçok ilden daha fazla hibe alması projelere hız kazandırdı. Ayrıca Balıkesir’de İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bazında kabul edilen tek KA101 Personel Hareketliliği projesi Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait oldu. Yine il genelinde kalite etiketi alan 350 eTwinning projesinin 140 tanesinin Karesi ilçesinde olması, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hibelendirilen il genelindeki 5 projenin 3 tanesinin yine Karesi’de olması proje çalışmalarında Balıkesir’in öncüsünün Karesi olduğunu kanıtladı. Son olarak 2021 Lise TÜBİTAK proje araştırmaları sonucunda il çapında kabul edilen 52 projeden 29 tanesinin Karesi’deki kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi büyük sevinç yaşattı.

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir yaptığı açıklamada, "Karesi’de proje kültürü yapılan uzun çalışmalarla oluştu. Karesi Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Karesi Proje Koordinasyon Ofisi tarafından da projeler yakın olarak takip edilmekte ve öğretmenlerimize yine bu yıl kurulan Karesi Öğretmen Akademisi tarafından hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitimler yapılmaktadır. Son olarak Balıkesir Üniversitesi ile yapılan ’Öncü Öğretmen-Önce Öğretmen’ protokolüyle de bu eğitimlerimiz farklı bir boyut kazanacak. İlçede oluşan sinerjinin projelere dönmüş olması memnuniyet vericidir. Başta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere tüm yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü ise, "Karesi, Balıkesir’de Eğitimin Öncü Değeri" sloganına uygun olarak proje bazlı çalışmalara devam ettiklerini, bundan sonraki süreçte de öncü olmak için özgün projelerle yine sonuç odaklı çalışarak yeni projelerle imza atacaklarını belirterek, Karesi’nin değerli eğitimcilerine teşekkür etti.