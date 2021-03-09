Karesi Milli Eğitim ile Necatibey Fakültesinden eğitim işbirliği

Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi arasında “Öncü Öğretmen Önce Öğretmen” isimli eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk tarafından imzalanan protokolle birçok konuda ortak hareket etme kararı alındı. Aynı zamanda; bu protokolle, Balıkesir’de Öğretmen Akademisi bazında ilk ve tek olarak faaliyetlerine devam eden “Karesi Öğretmen Akademisi”; Necatibey Eğitim Fakültesi ile birlikte Balıkesir’de daha güçlü bir sinerji oluşturacak.

Protokol doğrultusunda Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik, ihtiyaç duyulan alanlarda toplantılar ve hizmet içi eğitimler düzenlenecek. Ayrıca Nisan ayı başında düzenlenecek çalıştay ile Karesili öğretmen ve yöneticiler Necatibey Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ile bir araya gelecekler. Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Karesi Öğretmen Akademisi tarafından hazırlanan çevrimiçi öğretmen eğitimleri için Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile ortak bir sertifikalandırma sağlanacak.

Kaymakam Demir, “Eğitim, bir bölgenin en önemli sorumluluk alanlarından biridir”

Protokol konusunda açıklama yapan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir “Kuşkusuz eğitim, bir bölgenin en önemli sorumluluk alanlarından biridir. Bir toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi, o toplumun yaşam kalitesi ile bireylerinin toplumsal ve demokratik süreçlere katılım eğilimlerini artıran bir etkendir. Günümüz dünyasında, bölgesel düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü ile her alanda gelişmenin sağlanmasında yerel aktörlerin işbirliği artarken, giderek yaygınlaşan bu durumda Milli Eğitim Müdürlükleri ve Üniversiteler hakim rol üstlenmektedir. Kaymakamlığımız adına ilimizin güzide değeri olan Necatibey Eğitim Fakültesi ile öğretmenlerimizin gelişimi adına bu protokolü imzalamaktan dolayı çok mutluyum. Kaliteli eğitim biz olmayı gerektirir. Karesi Öğretmen Akademisi ve Necatibey Eğitim Fakültesi işbirliği ile öğretmenlerimiz vasıtasıyla öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarına en etkili şekilde dokunabilmek için birlikte çalışacağız. İlçemize, yönetici ve öğretmenlerimize hayırlı olsun” dedi.

Protokol törenine Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Dekan Yardımcısı Ruhan Benlikaya, Şube Müdürü Tuncay Okay ve Proje Koordinatörü Gonca Çilli katıldı.