Karesi İHA üssü olacak

Karesi Belediyesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) teorik ve uygulamalı eğitim sınıfları, İniş ve kalkış pistleri, kapalı uçuş alanları, yarış alanları ve E-Spor tesisin yer alacağı Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi kurulması için çalışmalara başladı. Türkiye’de bir ilk olacak merkez ile Karesi, İHA Üssü haline gelecek.

İlklere imza atarak farkındalık oluşturmak, teknolojinin yöne verdiği doğrultuda hizmetler yapmak ve en önemlisi ülkenin geleceği gençlere çağın anlamını taşıyan bir miras bırakmak adına Karesi Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Karesi’de “Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi” projesi için çalışmalar başladı. Türkiye’de bir ilk olacak uygulama ile Karesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitim ve uygulama merkezi haline gelecek.

Gençler projeler üretebilecek

Proje hakkında bilgiler veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir ve Karesi’ye değer katacaklarını söyledi. Yarış ve E-spor alanlarının da yerleşkede yeralacağını ifade eden Başkan Orkan, “Projemiz yerleşkesinde IHA teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler, sertifika programları, IHA model üretimi ve Uçuş Yazılımları Geliştirme gibi eğitimler söz konusu olduğu gibi, eğlence amaçlı IHA uçuşları, IHA yarışları, RC Model Araç yarışları, E-spor turnuvaları da gençlerimiz ile buluşacak. Yerleşkemiz eğlence imkanı tanırken bir yandan da teknoloji üzerine eğitim almış gençlerin aldıkları eğitimleri katma değerlere dönüştürecek inovatif projelerini yapabilmelerine imkan tanıyacak. Yerleşkemiz hem yakın hem de uzak çevredeki genç ve ilgi duyan herkese hizmet verebilir bir vizyon ile hayata geçecek ve hem ulusal hem de uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilir bir anlayış ile hizmet verecektir” dedi.