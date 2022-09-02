Karesi Belediyesinin yatırımları ilçeye değer katıyor

Karesi Belediyesi söz verdiği projelerin açılışlarını bir bir yapıyor. Kültür ve Sanat Evi, Güneş Enerjisi Santrali (GES), Turplu Halı Saha ve Çok Amaçlı Salon, Kamçılı, Tatlıpınar, Yeniköy ve Kabakdere halı sahaları açılışları ardından Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası açılışı ve 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi temel atma töreni ile Atatürk Anı Evi açılışını gerçekleştirdi. Karesi’de şimdi sıra Armutalan Kültür Merkezi ve Millet Bahçesi’nde. Karesi Belediyesi bu süreçte İnsansız Hava Üssü (İHA) ve yeni köy konaklarının temellerini de atacak.

Yatırım ve projeleri incelediler

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile yatırım ve projeleri inceledi. Kültür ve Sanat Evi, Güneş Enerjisi Santrali (GES), Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası ve 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi inşaatı, Atatürk Anı Evi, Armutalan Kültür Merkezi, Millet Bahçesi, Karesi Kent Konseyi, Karesi Kültür ve Sanat Evi, Alparslan Türkeş Spor Konpleksi gibi yatırım ve projeleri yerinde inceleyen Başkan Orkan ve Zenbilci daha sonra belediyede çalışmalar hakkında brifing aldılar. Zenbilci çalışmalarından dolayı Başkan Orkan’a teşekkür etti. İnceleme gezisi ve ziyaretlerde AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu’da yeraldı.

Başkan Orkan: “Karesi’de gelişim sürüyor”

Karesi Belediyesi olarak vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Tarihi, doğası, kültürü ve sanatıyla kimlikli bir kent Karesi için çalışıyoruz. Değişen ve gelişen çağın gerekliliklerini doğru analiz ederek modern ve kimliği korunmuş bir şehircilik planı ile ilerlemeye devam ettiğimiz Karesi’de gelişim gün be gün devam ediyor. İlçenin ruhuna heyecan katmaya, sakinlerinde de aidiyet duygusu oluşturmaya gönüllüyüz. Bu doğrultuda Belediyemizin tüm müdürlükleri ve birimleri canla başla çalışıyor. Sosyal imkanları zengin, ulaşılabilir, güvenli, parkları, bahçeleriyle yeşili bol Karesi’nin tabiat güzelliklerini korumak ve vatandaşlara en kaliteli kamu hizmetlerini sunabilmek adına yönetim olarak somut planlamalar yapıyoruz” dedi.

“Geleceğin adımlarını atıyoruz”

Sadece günü kurtarmak adına çalışmalar yapmadıklarını ifade eden Başkan Orkan şöyle konuştu:

“Geliştirdiğimiz programlar ile hedefimizi, vizyonumuzu net biçimde ortaya koyuyor, doğru ve tutarlı bütçe planlaması ile halkın kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıp, faydası ve değeri yüksek hizmetleri Karesi sakinleri ile buluşturuyoruz. Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Spordan eğitime, kültürden sanata, altyapıdan üstyapıya, her alanda daha ileri gitme hevesiyle çalışırken sade günü planlamıyor, geleceğinde adımlarını atıyoruz. Bu yola çıkarken kurduğumuz hayallerin bir bir gerçeğe dönüştüğünü görmek tek mutluluğumuz. Gelirimizi artıran yatırımlarımız sayesinde ilçemizin değerine değer katıyoruz. Biz lafla, sözle değil, icraatlarımızla bunu belgelemiş oluyoruz.”