Karesi Belediyesinin Eurodesk temas noktası sahaya indi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eurodesk Temas Noktası başvurusu kabul edilen Karesi Belediyesi, Eurodesk Temas Noktası olarak ilk bilgilendirme faaliyetini gerçekleştirdi.

Karesi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Karesi Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve gençlik alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.

Bilgilendirme faaliyetinde katılımcılara Karesi Belediyesi’nin hali hazırda yürütmekte olduğu AB projeleri hakkında bilgi verildi. Eurodesk Temas noktası olarak yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Mentörlük ve danışmanlık yapılacak

Program akışında sunumunu gerçekleştiren Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil “Ülkemiz gençliği kendileri için yurtiçi ve yurtdışında sunulan imkan ve fırsatlar hakkında yeterince bilgi sahibi değiller. Bizde Karesi Belediyesi olarak başkanımız Dinçer Orkan’ın öncülüğünde bu programa başvuruda bulunmayı ve gençlere Avrupa Birliği fırsatlarını anlatmayı ve gençler ile Avrupa arasında bir köprü oluşturmayı kendimize vazife edindik. Bu bağlamda yaptığımız toplantıda Eurodesk, Time to Move, Avrupa Birliği Dayanışma Ağı(ESC) gibi programlar hakkında gençlerimizi bilgilendirdik. Eurodesk Temas Noktası olarak belediyemizin 4.katında Eurodesk Temas Noktası ofisini faaliyete geçirdik. Buraya gelecek olan tüm gençleri AB fırsatları hakkında bilgilendirmeye, Avrupa Birliği projeleri konusunda mentörlük ve danışmanlık yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Orkan: “Gençlerimizin öneminin farkındayız”

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan “Gençlerimiz bizim için çok değerli. Bildiğiniz gibi 2022 yılı tüm Avrupa’da “Avrupa Gençlik Yılı- #EYY2022” olarak belirlenmiş ve bu yılın Avrupa çapında gençlerin geniş katılımıyla kutlanması planlanmıştır. Avrupa Gençlik Yılı kampanyası Ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak koordinasyonuyla yürütülmektedir. Bizde Karesi Belediyesi olarak gençlerimizin öneminin farkındayız. Onlara değer katacak çalışmalara imza atıyoruz. 2022 Avrupa Gençlik Yılında düzenli olarak faaliyetler gerçekleştireceğiz” dedi.

Eurodesk nedir?

Eurodesk gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. 35 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Türkiye’de toplam 64 ilde 106 Eurodesk Temas Noktası bulunmaktadır. Bu çalışmada Karesi Belediyesi Balıkesir ili sınırları içerisinde Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanmış tek kurumdur.