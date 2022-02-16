Karesi Belediyesi’nden on-line doğuma hazırlık kursu

Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü ve Balıkesir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Karesi Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ve 3 hafta sürecek olan “Doğuma Hazırlık Kursu” başladı. .

Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü ve Balıkesir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Karesi Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle 4 hafta sürecek olan “Doğuma Hazırlık Kursu” devam ediyor. Şubat ayında başlayan ve 9 Mart’ta sona erecek olan 3 haftalık kurs, pandemi nedeniyle canlı olarak online düzenleniyor. 2017 yılında başlayan ve pandemi nedeniyle bir süre ara verilen kurslarda bugüne kadar 314 gebeye eğitim verilirken, son düzenlenen kurslara ise 33 gebe katılıyor.

Anne adaylarının hazırlıklı olması hedefleniyor

Gebelerin katıldığı seminerlerde anne adaylarına kadınların gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde yaşayacağı durumlar hakkında bilgilendirilmesi, farkındalık oluşması ve bilinç kazanması, sağlık sorumluluğunun farkında olması amaçlanıyor. Kurslar uzmanlar tarafından zoom üzerinden Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde veriliyor. Online eğitimde kursiyerler hem uzmanlar ile birebir iletişime geçerken hem de cevap aradıkları soruların cevaplarını alabiliyor.