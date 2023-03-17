Karesi Belediyesi’nden öğrencilere Çanakkale sürprizi

Karesi Belediyesi, ilçedeki 3 okulda eğitim gören 119’u öğrenci 10’u öğretmen 129 kişiyi Çanakkale’ye götürdü. 3 kafile halinde düzenlenen gezide öğrenciler ecdat ile buluştu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçede 3 okulda eğitim gören 119 öğrenci ve 10 öğretmeni 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesi bölgeye gönderdi. Karesi Kaymakamlığı ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Fatih, Mehmet Azman Çavuş ve Ali Hikmetpaşa Ortaokulu’ndan öğrenci ve öğretmenleri ecdat ile buluştu. 15 Mart sabahı 3 kafile halinde yola çıkan öğrenci ve öğretmenler ilk olarak Ertuğrul Tabyası’nı ziyaret ettiler.

Çanakkale gezisine katılan öğrencileri evlerine mutlu dönerken, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a da teşekkür ettiler.