Karesi Belediyesinden kırsal mahallelere halı saha

Karesi Belediyesi merkeze olduğu kadar kırsala da hizmeti aksatmadan sürdürüyor. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan işbirliği ile 5 kırsal mahalleye mini halı sahalar yapılacak.

Karesi’de yaşam standardını yükseltmeye, sosyo-ekonomik gelişimi hızlandırmaya, şehir ile kırsal arasındaki farklı azaltmaya, gerek fiziki alt yapıyı, gerekse sosyal alt yapıyı güçlendirecek proje ve hizmetlerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteren Karesi Belediyesi, insanı merkeze alan hizmet anlayışıyla gönül belediyeciliğini de icra ediyor. Karesi Belediyesi, gerek kırsal mahallelerde, gerekse şehir merkezinde düzenli hizmetlerini sürdürürken vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda da çalışmalarına yön veriyor. Karesi Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan işbirliği ile 5 kırsal mahalleye mini halı sahalar yapacak.

Çocuk ve gençler spor ile buluşacak

Vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda istişarelerde bulunarak hizmet anlayışını sürdüren Karesi Belediyesi, çocuk ve gençlerin spor ile buluşması için çalışmalarını sürdürüyor. 20x40 metrekare büyüklüğündeki mini halı sahalar Kabakdere, Turplu, Kamçılı, Tatlıpınar ve Yeniköy Mahallelerine inşa edilecek. Bu ay içerisinde ihalesi yapılacak olan halı sahaların yıl sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor. Spor alışkanlığını toplumun tüm kesimlerine ve kırsal mahallelere de yaymak istediklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor ile buluşturmak istiyoruz. Bunun için inşa edeceğimiz halı sahalarımız bunun önemli adımlarından biri. Karesi Belediyesi olarak spor yapmak isteyen gerek hemşerilerimize, gerekse ilçemizdeki amatör sporcularımıza destek vermeye devam ediyoruz” dedi.