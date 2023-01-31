Karesi Belediyesi’nden İHA üssü

Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor.

İlklere imza atarak farkındalık oluşturmak, teknolojinin yön verdiği istikamette hizmetler yapmak ve en önemlisi ülkenin geleceği gençlere çağın anlamını taşıyan bir miras bırakmak adına Karesi Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Karesi’de “Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi” projesi için ihale süreci tamamlanırken, inşaat çalışmaları da başladı. Türkiye’de bir ilk olacak uygulama ile Karesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Ve Uygulama Merkezi haline gelecek. Tesis, içinde kurulacak Güneş Enerjisi Santrali ile elektrik ihtiyacını da kendi kendine karşılayacak.

Gençler projeler üretebilecek

Proje yerleşkesinde İHA teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler, sertifika programları, İHA model üretimi ve Uçuş Yazılımları Geliştirme gibi eğitimler söz konusu olduğu gibi, eğlence maksatlı İHA uçuşları, İHA yarışları, RC Model Araç yarışları, E-spor turnuvaları da gençlerimiz ile buluşacak. Yerleşke eğlence imkanı tanırken bir yandan da teknoloji üzerine eğitim almış gençlerin aldıkları eğitimleri katma değerlere dönüştürecek inovatif projelerini yapabilmelerine imkan tanıyacak. Yerleşke hem yakın hem de uzak çevredeki genç ve ilgi duyan herkese hizmet verebilir bir vizyon ile hayata geçecek ve ayrıca hem ulusal hem de uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilir bir anlayış ile hizmet verecek.