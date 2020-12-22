Karesi Belediyesi’nden çevreci çocuklara ödül

Karesi Belediyesi, ilçede atık pil toplayanları ödüllendiriyor. Bu çerçevede ilçenin belli noktalarına pil toplama makineleri yerleştirildi.

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından pillerin doğaya karışmasını engelleyip bertaraf edilmesinin sağlanması için, ilçe genelindeki muhtarlıklara, zabıta merkezlerine ve belirlenen yerlere atık pil toplama makineleri yerleştirildi. Makinelerle, çocuklara atık pillerle ilgili bilincin aşılanması ve atık pillerin ayrı toplanması alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.

Pil makinesine atılan pil karşılığı biriktirilen puanlarla çocuklara çeşitli ödüller verilecek. Bu kapsamda, 5 bin adet atık pil toplayanlara dizüstü bilgisayar, 3 bin 500 adet toplayana tablet, 2 bin 500 adet toplayana bisiklet, 300 adet toplayana masa tenisi, dama, mangala yada satranç oyunları hediye edilecek.

Pil toplama makineleri belli merkezlere yerleştirildi

1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki kampanyada belirlenen miktarda pil toplayan herkese, topladıkları pil miktarına göre ödülleri verilecek. Atık pillerin atılabileceği makineler ise şu merkezlere konumlandırıldı:

Paşaalanı, Toygar, Adnan Menderes, 2. Sakarya, Kuvayi Milliye, 1. Sakarya Mahalleleri Muhtarlıkları, Karesi AVM Nikah Salonu, Karizma ve Zahire Pazarları Zabıta Merkezleri, pandemi sebebiyle Alparslan Türkeş Spor Kompleksi Karesi Kafe ve Spor Toto Tesisleri şuan için hizmet veremezken, pandemi sürecine göre ileriki dönemlerde hizmet vermeye başlayacak.