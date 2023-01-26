Karesi Belediyesi’nden ağaçlara kış bakımı

Karesi Belediyesi, ağaçların bakım ve budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kışın yapılan çalışmalarla ağaçların sağlıklı olmaları sağlanıyor.

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklardaki ağaçların budama işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Karesi Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda budama işlemlerinin devam ettiğini belirten yetkililer, budama işleminin ağaçların gelişimini kuvvetlendirerek, sağlıklı kalmaları amacıyla yapıldığını ifade ettiler.

Ağaçların dinlenme dönemi olan kış mevsiminde ağaçların korunmasını, halk sağlığını ve çevre düzenlemesini ön planda tutan ekipler, budama ve bakım faaliyetlerine ağırlık verirken merkez mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler ağaçların kök ve tepe dengesini sağlamak amacıyla budama çalışmaları yaparken, ağaçların budanan kısımlarını ise daha sonra aşı macunu ile kapatıyor.

Budama doğru zamanda yapılmalı

Özellikle yapraklı ağaçların yapraklarını döktükten sonra budanması gerektiğini kaydeden yetkililer, Balıkesir’de budama için en uygun zamanın 15 Kasım - 15 Mart tarihleri arası olduğuna değindi.

Budamanın zamanlamasının çok önemli olduğunu belirten yetkililer, “Yanlış zamanda yapılan budamalar bitkilerde büyük hasarlara ve buna bağlı olarak da çeşitli kayıplara neden olur. Bu yüzden bitkilerde uyuma dönemi dediğimiz kış döneminde yapılan budamalar en doğru zamanda yapılan budamalardır” dedi.

Karesi Belediyesi yetkilileri ayrıca, il genelinde devam eden ve budama çalışması yapılan caddelerde vatandaşları araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.