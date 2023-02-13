Karesi Belediyesi temizlik ekibi deprem bölgesinde

Depremin yaralarını sarmak için seferber olan Karesi Belediyesi, arama kurtarma ekibinden sonra bölgedeki temizlik çalışmalarına destek veriyor. Karesi Belediyesi’nin bir temizlik kamyonu ve personelleri Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çalışmalara başladı.

Karesi Belediyesi, deprem bölgesindeki olumsuzlukları en aza indirmek ve yurttaşların sağlığını korumak amacıyla çevre temizliği çalışmalarına ekipleriyle destek veriyor. Bölgedeki salgın ve hastalık riskine karşı harekete geçen Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş Elbistan’da yoğun mesaiyle çalışmaya başladı.

Hafta sonu Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan tarafından deprem bölgesine uğurlanan ekip Pazar günü ulaştıkları bölgede çalışmalara başladı.

Başkan Orkan: “Deprem bölgesi için seferber olduk”

İlçede devam eden temizlik çalışmalarına ve dayanışmaya dikkat çeken Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Devletimizin tüm kurumlarıyla seferber olduğu deprem bölgesinde ihtiyaçları karşılamak için ilk andan itibaren hızla çalışıyoruz. Kaymakamımız Metin Arslanbaş ile birlikte bölgede temizlik ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkan arkadaşlarımızı uğurladık. İlk andan beri deprem bölgesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Haftasonu bölgeye gönderdiğimiz temizlik ekiplerimiz ulaştıkları gün temizlik ve hijyen sorunlarına karşı hızla genel temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bölgedeki yurttaşlarımızın yararlarını sarmak için özveriyle görev yapan Karesi’nin ekiplerine kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediyesi ayrıca önümüzdeki günlerde bölgeye temizlik ve hijyen malzemeleri yollayacak.