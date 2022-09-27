Karesi Belediyesi köy konağı geleneğini yaşatıyor

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerde yaptığı ’köy konakları’ ile unutulmaya yüz tutmuş ’köy odası’ geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Köteyli, Çaypınar ve Aktarma Mahallelerine köy konağı yapımı için start verildi.

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerin ’köy odası’ geleneğini inşa ettiği modern köy konakları ile gelecek kuşaklara aktarıyor. Karesi Belediyesi, 3 mahalleye de köy konağı yapmak için kolları sıvadı. Kırsal yerleşim alanlarında yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Kırsal mahallelerimizde yaptığımız köy konaklarıyla mahalle kültürünün kaybolmaması, dostluk, komşuluk ve dayanışma ilişkilerinin devam edebilmesini amaçlıyoruz" dedi.

3 mahalleye yeni konak yapılacak

Karesi Belediyesi şimdi de Köteyli, Çaypınar ve Aktarma Mahallelerine köy konağı yapımı için çalışmalara başladı. Belediye ayrıca önümüzdeki dönemlerde de diğer mahallelere köy konağı yapımı için planlamalara başladı. Göreve geldikleri günden bu yana merkez ve kırsal mahalleler arasındaki hizmet eşitliğini sağlamak için çaba harcadıklarını dile getiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, inşa edilen köy konaklarının mahallenin cenaze, hayır, toplantı gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da cevap vereceğini ifade etti. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyeciliği de önemsediklerini dile getiren Başkan Orkan, "Köy konakları projelerimiz de bunlardan bir tanesi. Yola çıkarken ilçe merkezindeki mahallelerimizde ne varsa ilçe merkezine en uzak mesafedeki mahallelerimizde de o olacak dedik, bu hedef doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.