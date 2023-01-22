Karesi Belediyesi kendi çiçeklerini üretiyor

Karesi Belediyesi çevreye diktiği ve hediye olarak gönderdiği çiçekleri kendi üretiyor. Kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak için birçok alanda kendi çalışmalarını yürüten Karesi Belediyesi bahar ve yaz aylarında yeşil alanlara ektiği çiçekleri de kendisi üretiyor. ‘Çelik’ ve ‘tohum’ yöntemiyle üretilen çiçekler Karesi’de hayata geçecek peyzaj projelerinde de kullanılacak.

Daha yeşil bir Karesi inşa etmek için kentin her köşesini yeşillendirmeye devam eden Karesi Belediyesi kent genelinde ihtiyaç durduğu fidan, çiçek ve süs bitkisini kendi bünyesindeki fidanlıkta karşılıyor. Karesi Belediyesi, fidanlığında yetiştirdiği çiçeklerle Karesi’nin dört bir yanını renklendiriyor. Karesi Belediyesi’nin Sefaköy Mahallesi’ndeki tesislerinde kurulan serada üretilen çiçek ve fidanlar bahar ve yaz aylarında toprak ile buluşacak.

Onlarca tür bitki yetiştiriliyor

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış dönemiyle beraber bitkilerin uyku dönemine geçmesinin ardından budama ve bakım yaptıkları bitkilerden topladıkları binlerce çelik hazırlanan özel alanda üretime hazır hale getiriliyor. Karesi belediyesi gelecek bahar aylarında ilçeye güzel görünüm kazandırmak amacıyla kendi bitkisini üretmek için ‘çelik’ ve ‘tohum’ yöntemiyle üretim çalışması yaptı. Sera alanında gül, zakkum, pitos, lavanta, şimşir, taflan, kül çalısı, formium, dağ muşmulası, sarmaşık, servi, leylandi, mazı gibi türlerin üretimi yapılıyor. Fidanlıkta gelişim sürecini tamamlayan bitkiler Karesi Belediyesine ait park ve yeşil alanlara dikiliyor.

Karesi Belediyesi kendi üretim tesisi ile belediye bütçesine de katkı sağlıyor. Böylelikle kamu kaynakları etkin ve verimli kullanılıyor.