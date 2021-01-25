Karesi Belediyesi kendi bitkilerini yetiştiriyor

Karesi Belediyesi, parkların ve yeşil alanların düzenlenmesinde kullandığı başta mevsimlik çiçek ve kışlık bitkiler olmak üzere birçok süs bitkisinin üretimini kendi kurduğu serada gerçekleştiriyor.

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Karesi Ek Hizmet Binası’nda kurduğu bitki üretim tesisi ile yeşil alanlarda kullanılan bitkileri yetiştirmek için düğmeye bastı. Karesi’nin yeşil dokusunu korumaya yönelik çalışmalarına devam eden Karesi Belediyesi, dikimi gerçekleştirilecek olan bitkilerin üreterek maliyetini en aza indirme konusunda da büyük gayret gösteriyor. Karesi’nin 355 noktasındaki 866 bin 655 metrekarelik mevcut parklar, yeni yapılan park ve ağaçlandırma alanlarında, kuruyan, zarar gören ve yeni dikim çalışmalarında kullanılmak üzere bölgenin iklimine uyum sağlayan yaklaşık 50 bitki türü serada yetiştiriliyor.

Kaynakların verimli kullanılması amaçlanıyor

Karesi Belediyesi yeşil alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile yaptığı çalışma kapsamında gül, servi, taflan vb. hızlı gelişim gösteren bitkiler yetiştiriyor. Belediye, bölgenin iklimine uyum sağlayan bitki türlerinin üretimini arttırarak, kendi kendine yeten bir belediyecilik anlayışı ile kaynakların başka alanlarda daha verimli kullanılmasının sağlanmasını hedefliyor.

Daha temiz, daha yeşil ve daha çağdaş bir Karesi için çalışmaların artarak devam edeceğini dile getiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “İlçemize daha fazla yeşil alan kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz Bitki üretim tesisi ile ağaç, çalı ve mevsimlik grubu olmak üzere çok çeşitli bitki türünü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm bunların bütününe bakıldığında ise Karesi Belediyesi olarak hem istediğimiz her türlü bitkiyi üreteceğiz hem de ciddi anlamda bir tasarruf elde etmiş olacağız” dedi.