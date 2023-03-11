Karesi Belediyesi atıklardan sokak hayvanlarına kulübe yapıyor

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Atık Getirme Merkezi’nde kurulan atölyede çöplere bırakılan eşya, lastik ve kumaşları kullanarak kedi ve köpekler için barınaklara dönüştürüyor.

Karesi Belediyesi ilçenin belirlenen bölgelerine ve talepler gereği sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere köpek ve kedi evleri bırakıyor. Köpek ve kediler için Karesi Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kulübeler, geri dönüşüm malzemelerinden üretiliyor. Vatandaşlar tarafından çöplere bırakılan tahta eşyaları Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Atık Getirme Merkezi’nde kurulan atölyede çöplere bırakılan eşya, lastik ve kumaşları kullanarak kedi ve köpekler için barınaklara dönüştürüyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptığı açıklamada, evsel atıklarını değerlendirdiklerini belirterek, “Diyelim çöpe bir televizyon dolabı atılıyor. Biz bu televizyon dolabını elimizdeki malzemeler ile dönüştürüp mükemmel bir kedi köpek evi yapıyoruz. Bununla ilgili olumlu geri dönüşler aldık” dedi.

Özellikle hava şartlarının sokak hayvanlarını zorladığı kış ve yaz aylarında Karesi Belediyesi tarafından belirlenen beslenme noktalarına sokak hayvanları için kuru mama ve su bırakılıyor. Karesi Belediyesi yetkilileri, Karesi İlçesi’nde yaşayan herkesi evlerinin önlerine soğuk kış ve sıcak yaz günlerinde bir kap su ve bir miktar yiyecek bırakmaya davet ediyor.