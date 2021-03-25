Karesi Belediyesi araç parkını güçlendiriyor

Karesi Belediyesi’ni kendi öz kaynaklarıyla hizmet verir hale getirmek için önemli adımlar atan Belediye Başkanı Dinçer Orkan gerek satın alma, gerekse de hibe yoluyla araç parkını güçlendirdi. Karesi Belediyesi iş araç sayılarına yenilerini katarak 30’a çıkardı.

Karesi Belediyesi ilçenin ve vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve tasarruflu çözüm sağlamak için araç ve ekipman parkını güçlendirmeye ve gelir kaynaklarını arttırıcı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın güçlü belediye hedefleri doğrultusunda Fen İşleri, Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne alınan araçlar hizmet veriyor. Karesi Belediyesi çöp toplama hizmetinin tamamını kendi araçlarıyla vermeye başlayarak, kiralık dönemine son verdi. Karesi Belediyesi bünyesine kattığı son 8 iş aracı ile sayıyı 30’a çıkardı.

Güvenlik ve tasarruf ön planda

Karesi Belediyesi tarafından filosuna katılan araçların en önemli özelliklerinin başında ise güvenlik ve tasarruf geliyor. Gerek işçi, gerekse yaya güvenliğini ön planda tutan ve güvenlik paketleriyle donatılmış olan araçlar, az yakıt tüketimi ile de dikkat çekiyor. Araçlarda Acil Frenleme Sensörü, Geri Görüş Ekranı, aktif çalışma sırasında 30 km hızı aşmayan güvenlik sistemi, EABS acil fren sistemi gibi güvenlik donanımları bulunuyor.

Karesi Belediyesi’nin tasarrufu ön planda tuttuğunu söyleyen Başkan Dinçer Orkan, belediyenin gelirlerini arttırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Orkan, “Kendi araçlarımızı alarak, daha az para ve maliyetle daha çok iş yapıyoruz. Belediyemizin kasasına para kalıyor. Bunlarla da başka hizmetler yapıyoruz” dedi.