Karesi Belediyesi AB projelerine devam ediyor

Avrupa Birliği Projeleri ile öncü şehirlerden biri olan Karesi Belediyesi, kırsal kalkınma, akıllı şehirler, geleneksel sporlar ve sıfır atık konularında projelerine yenilerini ekliyor. 7 yeni proje başvurusu daha yapıldı.

2021 -2027 yıllarını kapsayan Avrupa Birliğine yönelik katılım öncesi mali yardım programlarının üçüncüsü başladı. Karesi Belediyesi’de AB hibe ve yardımlarından faydalanmak ve kente yeni projeler kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Proje çalışmalarını AB projeleriyle birlikte uluslararası alana taşıyan Karesi Belediyesi, İpa 3. dönemi için kırsal kalkınma, akıllı sehirler, geleneksel sporlar ve sıfır atık konularında projelerimize yenilerini eklemeyi planlıyor. Bu yıl içeresinde 7 adet proje başvurusu gerçekleştiren Karesi Belediyesi, hali hazırda devam etmekte olan projelerimizin sayısını artırmayı düşünüyor.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’na İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve kabul edilen 2020-1-TR01-KA204-093013 referans numaralı “Building adult competences in Zero Waste circular economy in Europe - Avrupa’ da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti dahilinde Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı 208 bin 292 Avroluk Erasmus projesinin son yüz yüze ulusötesi toplantısı 29-30 Mart 2022 tarihlerinde İspanyanın Castellon sehrinde bulunan Fundacion Universitat Jaume de sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Karesi Belediyesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Makedonya EMKICE Consulting Derneği ve İspanya Fundacıon Unıversıtat Jaume I-Empresa Üniversitesi’nin temsilcileri katıldı. Proje toplantısında sıfır atık ve döngüsel ekonomi konseptine yönelik yetişkin yeterliliklerinin geliştirilmesi ile ilgili yapılacak çalışmaların son aşamaları değerlendirilirdi. Karesi Belediyesi adına Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil, proje katılımcıları ve hedef gruba yönelik sunumlar gerçekleştirdi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye’deki tüm belediyelerinde kullanabileceği dijital bir sıfır atık rehberi oluşturduklarını söyledi. Başkan Orkan, “Avrupa Birliği ülkelerinde atıkların geri dönüşüm oranı yüzde 46 iken Türkiye’de yüzde 13. Türkiye’de de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık Projesi yürütülüyor. Proje, 2023 yılına kadar Türkiye’de atıkların geri dönüşüm oranını yüzde 35’e çıkarmayı amaçlıyor. Bu çalışmalara en büyük desteği veren kurumlar arasında da Karesi Belediyesi yer alıyor. Hayvansal ve bitkisel üretim atıkları, kentsel organik atıklar ve sanayi-teknoloji atıklarının değerlendirilerek ve dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması; Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde ‘Sıfır Atığa’ (Zero Waste) dayalı Döngüsel Ekonomi (CE) politikalarında temel bir temadır. Ocak 2018’de ‘Kirleten Öder’ ilkesiyle revize edilen AB Sirküler Ekonomi Eylem Planında bu tür atıkların 2035 yılına kadar en fazla yüzde 10’a düşürülmesi ve yüzde 90’nının dönüştürülmesi hedefleniyor. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda çalışmalarına önem veriyoruz. Bu tür çalışmaları yaparken yerelde ve uluslararası alanda tüm paydaşlarla ortak hareket ediyoruz. En büyük isteğimiz gelecek nesillere güzel ve temiz bir Karesi bırakmak. Sıfır atık konusunda projemiz uygulamaya geçildiği anda ülkemizdeki tüm belediyelerinde kullanabileceği dijital bir sıfır atık rehberi oluşturacağız. Bu sayede sıfır atık konusunda diğer belediyelere öncülük etmiş olacağız. İlkleri oluşturan her zaman Karesi Belediyesi olmuştur” dedi.