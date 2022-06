Karesi belediyesi AB projeleri için Makedonya’da

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Makendonya’nın Üsküp şehrinde “Building adult competences in Zero Waste circular economy in Europe-Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti ile Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” için düzenlenen toplantıya katılarak sıfır atık konusundaki çalışmalarını anlattı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’na İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve kabul edilen 2020-1-TR01-KA204-093013 referans numaralı “Building adult competences in Zero Waste circular economy in Europe-Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti ile Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” projesi çalışmaları sürüyor. Projede ortak olarak yer alan Karesi Belediyesi Makedonya’nın Üsküp şehrinde 3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen projede Başkan Orkan bilgi verdi

3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje çalışmaları ile Sıfır Atık konusunda yetişkin eğitimi alanında rapor, yenilikçi müfredat ve eğitim modülleri, pilot eğitimi desteklemek için bilgi işlem kaynakları ve sıfır atık girişimcilik konuları ele alındı. Ulusötesi toplantı faaliyetlerinin 1. gününde 4 panel gerçekleştirildi. 4. panelde Döngüsel Ekonomi, Çevre ve İklim Değişikliği, Akıllı Şehircilik konularında Karesi Belediyesinin de katıldığı bir oturum yapıldı. Panel oturumunda Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Makedonya’da bulunan Kumanova Belediye Başkanı, Ohrid Belediye Başkanı, Aredom Belediye Başkanı, Üsküp Belediye Başkanı, Kosova Piriştina Belediye Başkanı ve AB Komisyonundan yetkililerle görüşme fırsatı elde etti. Belediye Başkanı Dinçer Orkan panel oturumunda Karesi Belediyesinin Sıfır Atık ve Akıllı Şehircilik Uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

“Çalışmalarımızı aktardık”

Panel sonrası açıklamalarda bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Uluslararası alanda her geçen gün başarılı proje çalışmalarına imza atıyoruz. Makedonya’da ki belediyelere sahip olduğumuz tecrübeleri aktardık. Makedonya’da ki belediyelerle AB’ye başvurusunu yaptığımız ve Eylül ayında sonuçlanmasını beklediğimiz yenilenebilir enerji ve kırsal kalkınma alanındaki ortak projelerimiz kabul edildiği takdirde işbirliğimiz daha da gelişecektir. Gönül coğrafyamızda yer alan Makedonya’da sanki kendimizi evimizde hissettik. Misafirperverlikleri ve samimiyetleri için belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

3. Ulusötesi toplantısına katılım sağladı.

Proje faaliyet çalışmalarına Karesi Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Strateji Geliştirme Müdür Vekili Özgür Aycil katılım gerçekleştirdi. Ulusötesi toplantıya proje ortakları olan Balıkesir Üniversitesi’ni temsilen Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Demir, Dr. Öğretim Üyesi Fatmagül Tolun, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Bedriye, Tunçsiper, Dr. Öğretim Üyesi Kadir Demir, Dr. Öğretim Üyesi Nurdan Erdoğan, Slovakya’dan Slovak University of Agriculture in Nitra, İspanya’dan Fundaciıon Universitat Jaume I-Empresa, İsveç’ten SWIDEAS ve Makedonya’dan EMKICE isimli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.