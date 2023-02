Karesi Belediyesi, AB faaliyetlerini sürdürüyor

Karesi Belediyesi, Avrupa Birliği projeleri dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. “Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti ile Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” projesinin çoğaltıcı etkinlik faaliyetleri gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’na İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve kabul edilen 2020-1-TR01-KA204-093013 referans numaralı “Building adult competences in Zero Waste circular economy in Europe-Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti ile Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” projesinin çoğaltıcı etkinlik faaliyetleri gerçekleştirildi. Karesi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Prof. Dr. Ergün Demir, ilgili kurumların, STK ve derneklerin katılımıyla belediye meclis toplantı salonunda yararlanıcılara yönelik atölye çalışmalarının detaylı şekilde sunuldu. Demir, "24 ay süren olan proje dahilinde çiftçilere bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretim, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımlarının azaltılması konusunda yenilikçi bir eğitim modeli oluşturuldu. Proje ile yenilikçi ekolojik üretim modelleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda Karesi’ye ve üreticilere önemli katkılar sağlandı” dedi.

Program akışında sunumunu gerçekleştiren Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil, “TR22 Düzey 2 bölgesinde en fazla Avrupa Birliği projesi yürüten yerel yönetim olarak zirveyi temsil ediyoruz. Akıllı şehircilik, sıfır atık yönetimi ve organik tarım projelerini yürütüyoruz. Bu gerçekleştirdiğimiz projeler ile ilimizin ve ilçemizin marka değerini arttırıyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara Proje fikri çıktılarının değerlendirilmesine yönelik anket ve geribildirim testleri uygulandı.

Başkan Orkan: “Geri dönüşüm oranını arttıracağız”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizdeki tüm belediyelerinde kullanabileceği dijital bir sıfır atık rehberi oluşturacaklarını söyledi.

Karesi Belediyesi’nin uluslar arası çalışmalara imza atmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Orkan, “Avrupa Birliği ülkelerinde atıkların geri dönüşüm oranı yüzde 46 iken Türkiye’de yüzde 13. Türkiye’de de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık Projesi yürütülüyor. Proje, 2023 yılına kadar Türkiye’de atıkların geri dönüşüm oranını yüzde 35’e çıkarmayı düşünüyor. Uluslar arası alanda çevre ve tarım konularında yapılacak çalışmalarla Belediyemize yeni birikimler kazandırdık.. Karesi Belediyesi olarak bilgilerimizi yurtdışı ortaklarımızla karşılıklı paylaşmayı planlarımızı paylaştık” dedi.