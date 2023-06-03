Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’e değer katan Karesi Atatürk Evi’nde “Efeler ve Türküler” programı düzenlenecek. 6 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olan programda T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunulacak.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın vizyon projeleri arasında yeralan Karesi Atatürk Evi yeni bir programa daha evsahipliği yapacak. Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğinde “Efeler ve Türküler” programı düzenlenecek. 6 Haziran Salı Günü saat 18’dE Atatürk Evi’nin bahçesinde gerçekleştirilecek olan programda, Kuva-yi Milliye Destanı’nın önemli simgelerinden olan efelerin gösterileri türküler eşliğinde sunulacak.

Programda ‘Ah bir ataş ver’, ‘Kırmızı buğday’, ‘Çatal Çökerten Zeybeği’, Zobalarında Guru da Meşe yanıyor’, ‘Karyolanın demiri’, ‘Kerimoğlu zeybeği’, ‘Yörük Ali’ ve ‘Harmandalı’ türküleri öğrenciler tarafından seslendirilecek. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, anlamlı programa tüm Balıkesirlileri davet etti.