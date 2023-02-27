Karate kuşak sınavı yapıldı

Manyas Belediyespor 2023 yılı 1.dönem KYU kuşak sınavı tamamlandı. Manyas spor salonunda yapılan KYU kuşak sınavına 61 kursiyer katıldı. Antrenörlüklerini Cenk Dere ve Emrehan Eğen’in yaptığı Manyas Belediyespor Karate takımının sınav sonrasında 14 sporcu sarı kuşak, 20 sporcun turuncu kuşak, 6 sporcu yeşil kemere, 6 sporcu mavi kuşak ve 15 sporcu da kahverengi kuşağa terfi ettiler. Bir üst kuşağa yükselenlerin kuşakları ve sınav sonuç belgeleri Manyas İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen tarafından verildi.