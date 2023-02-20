Karaağaç Camii ilgi bekliyor

Balıkesir’in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesindeki caminin duvarlarındaki çatlaklar cemaati tedirgin ediyor. 1816 yılında yapıldığı iddia edilen caminin kolonları çatlarken, yenilenmesi için hayırseverlerin desteği bekleniyor.

Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Karaaağaç Mahallesinde yer alan tarihi cami tehlike saçıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korkular artarken, caminin yeniden yapılması istendi. Camiye girmeye korktuklarını anlatan Karaağaç eski başkanlarından Doğan Adatepe, caminin yapımı için hayırsever desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Yaşanan depremlerin ardından korkularının arttığını anlatan Adatepe, “ Caminin kolonlarında yarılmalar var. Camiye girmeye korkuyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korkularımız daha da arttı. Caminin yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bunun için de hayırseverlerin desteğini bekliyoruz” dedi. Karaağaç Camii’ne ilk defa geldiğini anlatan İstanbul’lu Kaan Tuna “Bu cami ilgi bekliyor. Allah, korusun. En küçük depremde çöker. Acilen yenilenmeli” dedi. Kemal İşi’ de caminin kısa sürede yenilenmesi gerektiğini söyledi.