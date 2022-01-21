Kar öncesi şehir kara bulutlara teslim oldu

Kar yağışı beklenen Balıkesir’i yağış öncesi kara bulutlar kapladı.

Öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası sonrası şehri kara bulutlar kapladı. Kuzeyden gelen yağışın yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Kara bulutları gören vatandaşlar ise telefonlarıyla bu anları kaydetti.