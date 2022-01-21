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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi. Ataoğlu’nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.
Kar öncesi şehir kara bulutlara teslim oldu
Kar yağışı beklenen Balıkesir’i yağış öncesi kara bulutlar kapladı.
BALIKESİR 21.01.2022, 21:33
Kar yağışı beklenen Balıkesir’i yağış öncesi kara bulutlar kapladı.
Öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası sonrası şehri kara bulutlar kapladı. Kuzeyden gelen yağışın yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Kara bulutları gören vatandaşlar ise telefonlarıyla bu anları kaydetti.