Kapya biber korona virüse kurban gitti

Balıkesir’in Manyas ilçesinde çiftçilerin ürettiği kapya biberlerin korona virüs salgını yüzünden fiyatlarının düşmesi çiftçiyi zor durumda bıraktı.

Geçtiğimiz yıl kilosunu 1 lira 80 kuruş ila 1 lira 90 kuruştan sattıkları kapya biberleri bu yıl çevredeki salça fabrikasının korona virüsten nedeniyle birkaç çalışanda vakalar pozitif çıkınca biber alımı yapmadığını diğer ilçeler de bulunan salça fabrikalarının ise fabrikaya teslim kilosunu 70 kuruştan almak istemesi üreticiyi perişan etti.

Manyas genelinde 800-1000 dekar arası kapya biber ekimi yapıldığı, ürünün hasat zamanının gelmesine rağmen alıcı çıkmaması üzerine biber üreticileri kara, kara düşünmeye başladılar. Manyas’ın kırsal Kulak Mahallesi’nden Engin Şen kiralık tuttuğu 70 dekarlık alanda kapya biber ektiğini henüz toplayamadığını söyledi.

Yaptıkları masrafı dahi bu rakamla kurtarmalarının mümkün olmadığını söyleyen Engin Şen, "Geçtiğimiz Ramazan ayında o sıcaklar da emek verip, ürettiğimiz ürünler şu an korona bahanesiyle üreticiden kilosunu 70 kuruştan düştüler, fabrikaların fırsatçılığından dolayı, ürünümüz para etmiyor. Girdi maliyetlerinden dolayı, salçalık kapya biberinin kilosunun 2,5 liradan satmamız gerekir. Biz de aile bakıyoruz, bu şekilde olursa ben evimi, traktörümü satsam yine kurtulamam. Bizim durumumuzu lütfen görsünler, bu biberler on gün daha toplanmazsa çürür, gider" dedi.