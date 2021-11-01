Kapanacak kooperatifi kar eder hale getirdi.

Balıkesir’in Bandırma İlçesine bağlı Edincik Mahallesindeki Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Sivaslı, tek başına mücadele ederek kapanmakta olan Kooperatifi kar eder hale getirdi.

Edincik Esnaf ve Sanatkarı Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Sivaslı Kapanmakta olan ve üye sayısı yok denecek kadar az olan Kooperatifi kar eden ve üye sayısını da 450 lere çıkarttı. Kooperatifin kapanmaması için gece gündüz çalıştığını belirten Başkan Sivaslı, ” Edincik Kooperatifi olarak çok zor dönemden geçtik. Kooperatifimiz kapanmak üzereydi, üye yani ortak sayımız 50 ye kadar düştü. 40 yıldır bu işin başındayım. Bura kapanırsa Ahmet Sivaslı kapanır dedim. Gecemi gündüzüme katıp çalışmaya başladım. Sabah çıkıp akşama kadar Kooperatif ten kredi vermek için çalıştım. Bandırma’da esnafları ziyaret ettim. Çalışmalarım sonucunda üye sayısı hızla arttı. 50 olan ortak sayımız şu anda 450 yi geçti. Plasmanımız 40 Milyon TL yi buldu. Kapanmakta olan Kooperatifimizi şuan kar eden Kooperatif haline getirdik. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gerekli girişimlerimlerimizi yaptık. Yani Bandırma’nın artık resmen iki Esnaf Kefalet Kooperafi var diyebiliriz. Bu ne demek oluyor, Bandırma ve Mahallelerindeki esnaflarımız artık Edincik Esnaf ve Sanatkarı Kredi ve Kefalet Kooperatifinden kredi kullanabileceklerdir” şeklinde konuştu.