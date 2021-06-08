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Kanalizasyon çalışmaları yaz sezonunda askıya alındı

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından geçtiğimiz Şubat ayında ihalesi yapılan, Mart ayında ilk kazma vurulan Erdek Kanalizasyon şebekesi papilaj ana taşıyıcı hat çalışmaları Turizm sezonu nedeniyle durduruldu.

BALIKESİR 08.06.2021, 17:36
Kanalizasyon çalışmaları yaz sezonunda askıya alındı

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından geçtiğimiz Şubat ayında ihalesi yapılan, Mart ayında ilk kazma vurulan Erdek Kanalizasyon şebekesi papilaj ana taşıyıcı hat çalışmaları Turizm sezonu nedeniyle durduruldu.

Papilaj ana taşıyıcı hat çalışmalarını durduran BASKİ, sadece bina parsel baca bağlantılarının yapımına geçti. Ana hat çalışmalarının Eylül ayı sonu itibariyle devam edeceği bilgisi veren BASKİ, parsel bağlantıları sırasında apartman ve site yöneticilerinin takipte olurlarsa bağlantılar hakkında bilgi sahibi olabileceklerini bildirdi.
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