Kamyonet yayaya böyle çarptı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde karşıdan karşıya geçen yayaya kamyonet çarptı. Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Altıeylül ilçesinin en işlek caddesi Anafartalar’da meydana geldi. Yaya M.E, karşıdan karşıya geçmek isterken sürücü M.G idaresindeki kamyonetin çarpması neticesinde yaralandı. Yaralının hayatî tehlikesinin olmadığı ve kontrol maksadıyla 112 ekiplerince hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kamyonetin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.