Kamil Koç’a ait 2 otobüs 5 kilometre arayla karda yan yattı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Çanakkale karayolunda olumsuz hava muhalefeti ve yoğun kar yağışı sebebi ile Kamil Koç Turizm firmasına ait 2 otobüs 5 kilometre mesafe ile orta refüje yan yattı.

68 ABY 001 plakalı otobüs rüzgarın şiddetli esmesi, yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak orta refüje düşerek yan yattı. Otobüs şoförü Yasin Kaya ile muavin Mustafa Kemal Kısacık yaralandı. 112 acil sağlık ekipleri kaza yerinde yaralılara ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar. Diğer yan yatan otobüste ise kimse yaralanmazken yolcular başka otobüs ile transfer edildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.