Kahraman’dan teröre lanetleme

Türk Eğitim-Sen Balıkesir 2 No’ lu Şube Başkanı Zafer Kahraman, 14 Şubat 2021’de 13 vatan evladının şehit edilerek öldürülmesini lanetleyen basın açıklaması yaptı. Türk Eğitim-Sen Balıkesir 2 No’ lu Şubesinde hazır bulunan yönetim kurulu adına basın açıklamasını okuyan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kahraman, terörün her türlüsünü lanetleyerek basın açıklamasını okudu ve şehitlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diledi. Şehitlerin aziz hatıraları ve geride bıraktıkları, milletimizin her bir ferdi için birer aziz hatıradır diyerek sözlerini tamamladı.

Kahraman “ Türk milleti barışseverdir ve atasının vasiyeti olarak “Yurtta Barış; cihanda barış” ilkesini şiar kabul etmiştir. Ancak bununla birlikte “Yunusça sevgisini anlamayana da Yavuzca haddini bildirme” yeteneği olduğunu her daim bildirmiştir. Yakın geçmişte zaferleri ile gurur duyduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ’daki zaferleri ve biz Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatlarının sayısız zaferleri buna kanıttır.

Tüm bunların yanında sahip olduğumuz nimetlerin ve yeteneklerin farkındayız. Okunurken gözleri kamaştıran şanlı tarihimizin bizlere yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz ve mensubu olmaktan onur duyduğumuz büyük Türk Milletini bekleyen parlak geleceği herkesten çok daha iyi biliyoruz. Kimsenin geleceğini karartmaya niyetimiz olmadığı gibi kimsenin de geleceğimizi karatmasına müsaade etmeye de niyetimiz yoktur.

Bununla birlikte bilinmesini istiyoruz ki “Yurdu yaşatmak için kahramanları can veren” evlatlarımızın sayısını tutabilecek her hangi bir dünyalık istatistik yöntem henüz daha oluşturulamamıştır. Hatta bizler dahi bu tür verilere sahip değiliz. Çünkü yalnızca resmi görevi bulunanların değil, tüm milletimizin her bir ferdinin adı, “vatan ondan hizmet beklediğinde” tek bir ad olmakta ve herkes birer “Mehmetçik” olmaktadır. 60 yaşındaki Nene Hatun’dan Kastamonu’daki Şerife Bacı’ya kadar tarihimizde; 15 yaşındaki Eren Bülbül’den Aybüke Öğretmene kadar da bugünkü varlığımızda kanıtlar ayan beyan ortadadır.”dedi.

Yapılan açıklamada ayrıca “Bu bağlamda diyoruz ki: Terör, bir insanlık suçudur. 13 vatan evladımıza yapılan bu hain ve kanlı eylemi lanetliyor ve kınıyoruz. Ad, san, din, milliyet ve fikriyat tanımaksızın tüm terör eylemlerini ve teröristleri kınıyoruz. Nezdimizde her biri insanlığın ortak düşmanıdır. Ancak bilhassa aziz yurdumuzun ve milletimizin son 40 yılına musallat olan ve en son 13 vatan evladını şehit eden PKK terör örgütünü ve onun şiddetine, tedhişine ve kan dökücülüğüne sessiz kalanları lanetliyor ve kınıyoruz.”denildi.