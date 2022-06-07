Kadın taraftarlar futbol turnuvasına renk kattı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Kuşcenneti Mahallesi’nde 20 mahalle takımının oluşturduğu futbol turnuvası coşkulu anlara sahne oldu. Çoğunluğu kadınlardan oluşan taraftarlar tezahüratları ile turnuvaya renk kattı.

Bandırma Kuşcenneti Mahallesi’nde 17’si Bandırma ve 3’ü Karacabey mahallelerinden oluşan futbol takımlarının katıldığı "Kuş Cenneti Futbol Turnuvası" düzenleniyor. Taraftarların çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu turnuva hakkında bilgi veren, Bandırma Kuşcenneti Mahallesi Muhtarı ve Futbol Turnuvası Komitesi Başkanı Murat Özgenç, "20 mahalle takımımızın, 3’ü Karacabey olmak üzere bir organizasyona başladık. Bu organizasyon 20 mahalle takımı ile başladı. Buradaki amaç tabiki yıllardır yapılmayan bu organizasyonu canlandırmak ve tekrar faaliyete geçirmektir. Biz en son bölgemizde böyle bir organizasyona 1991 yılında iştirak etmiştik. Çevre il ve ilçelerde yapılıyordu fakat Bandırma’da uzun zamandır yapılmıyordu. Buradaki amaç kırsalı yeniden canlandırmak, kırsala yeni bir spor tesisi kazandırmak, özellikle kırsaldan göç eden gençlerimize o aidiyet duygusunu yeniden kazandırmaktı. Onların arasında da birlik beraberlik kazandırmaktı. Kazanımı çok olan bir amacı taşıyordu ve öyle de oldu. 3 Mayıs’tan itibaren turnuvamıza devam ediyoruz. Bugün 50. maçımızı oynuyoruz. Bu akşam da yarı final maçımızı oynuyoruz. 9 Haziran Perşembe günü de final maçımızı oynuyoruz. 9 Haziran köy hayrımız ve güzel bir final akşamı olacak" diye konuştu.

Doğa Mahallesi Muhtarı Mustafa Pınar ise, "Güzel bir yarı final akşamı. Güzel bir futbol oynanacak. İki yakın dost köy yar finalde mücadele edecek. Güzel ve centilmence bir maç olsun istiyorum. Böyle güzel bir turnuvaya yakışır bir maç olsun. Kavgasız ve centilmence bir maç olsun. Final oynamak istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Finalde Gölyaka’nın rakibi olmayı istiyoruz, inşallah kupayı almak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

3 Mayıs’tan beri devam eden turnuvanın yarı final maçı Aksakal ve Doğa Mahalleri arasında oynandı. Her dakikası coşku ve heyecanla geçen yarı final maçını Aksakalspor’u 2-0 mağlup eden Doğaspor kazandı. 9 Haziran Perşembe günü Doğaspor - Gölyakaspor ile final maçı oynayacak. Bu turnuvanın dikkat çekici özelliği de taraftarlarının çoğunluğunun kadın olması. Kadın taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ile takımlarını motive ederken, turnuvanın coşkulu geçmesine de katkı sağlıyor.