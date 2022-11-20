Kadın basketbolcular ilk maçında fark attı

Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol takımı, 2022-2023 sezonunun ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 76-40 mağlup ederek sezona güzel bir başlangıç yaptı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde mücadele eden Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol takımı 2022-2023 sezonunun ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor’u evinde ağırladı. Burhaniye Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakanın ilk düdüğüyle birlikte baskılı bir oyun kuran Burhaniye Belediyespor takımı ilk yarıyı 33-27 skorla önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ve rakibe atak şansı tanımayan Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, maçın son düdüğüyle galibiyet sevincini yaşadı. 76-40 gibi açık ara bir skorla güçlü rakibi İzmir Büyükşehir Belediyespor’u mağlup ederek sezonun ilk karşılaşmasını galibiyetle tamamlayan Burhaniye Belediyespor’u salonu dolduran taraftarları da yalnız bırakmadı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginin iddialı takımları arasında gösterilen Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol takımı, yeni transferleriyle hedefini şampiyonluk olarak belirlerken, ilk maçında da bunu kanıtlamayı başardı.