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Gasp ettiği otomobille kaçarken kaza yaptı... Kazaya karışan diğer aracı da gasp edip içerisindeki çocukla birlikte kaçırdı
Kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
BALIKESİR 16.03.2022, 12:11
Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışma neticesinde Erdek’te kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 6 adet patlayıcı, 2)adet matkap ve 4 adet kazı malzemesi ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.