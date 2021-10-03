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Kablo hırsızlarına suçüstü

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde enerji nakil hattından kablo hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Kablo hırsızlığı ile ilgisi olan 2 şüpheli ise kabloları yakarken Bursa’da yakalandı.

BALIKESİR 03.10.2021, 09:22
Kablo hırsızlarına suçüstü

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde enerji nakil hattından kablo hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Kablo hırsızlığı ile ilgisi olan 2 şüpheli ise kabloları yakarken Bursa’da yakalandı.

Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Demirkapı ve Danaveli mahallelerinde 27 Eylül 2021 tarihinde enerji nakil kablolarını çalmaya çalışan R.G. ve İ.C.’yi suçüstü yakaladı. Adli makamlara sevk edilen R.G. ve İ.C. tutuklandı.

Kablo hırsızlık olayı ile bağlantısı olan S.Ç ve T.A.’da Bursa’da telefon kablolarını yakarken yakalandı. Susurluk ilçesine getirilen S.Ç. ve T.A. suçlarını itiraf ederken, R.G. ve İ.C. ile birlikte olduklarını söyledi. Bursa’dan getirilen zanlılar, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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