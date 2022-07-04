Kaan’ın konağında çocuklara sinema keyfi

Edremit ilçesine bağlı kırsal Bostancı Mahallesinde, adını edebiyat söyleşileri ile duyuran Kaan’ın Konağında çocuklar için sinema günleri başladı.

Bostancı Mahallesindeki Kaan’ın Konağında çocuklar için düzenlenen sinema etkinliği ilgi gördü. Konağın bahçesinde bir araya gelen çocuklar, nostalji yaşarken konak sahibi Zeynep Ergin’e teşekkür etti. Bu güne kadar edebiyat söyleşileri düzenlediklerini anlatan Kaan’ın Konağı’nın sahibi Zeynep Ergin, “Çocuklar için böyle bir etkinlik düzenledik. Bostancılı çocukları davet ettik. Çocuklara eskinin yazlık sinemalarını hatırlatmak istedik. Hep birlikte sinema izlesinler istedik. Çok da güzel oldu. Çocuklar memnun oldular. Çocuklar için masal günleri de düzenleyeceğiz” dedi.