JeoFest Balıkesir-22’nin hazırlıkları başladı

Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından depremlere karşı vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla JeoFest Balıkesir-22 düzenlenecek.

Toplumda deprem bilinci sağlamak amacıyla sempozyumlar ve projeler düzenleyen Jeoloji Mühendisleri Odası yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz, depremlere karşı önlemlerin önemine değinerek, "Ülke genelinde olduğu gibi en son Balıkesir ilimizde meydana gelen depremlerin devam etmesi ile ülkemizin ve şehrimizin bir gerçeği olan depreme karşı güvenli hale gelmemiz gerekiyor. Öncelikle eski binalarda oturan ve binasına güvenmeyen vatandaşlarımızın dikkat etmeleri gerekli. Eski deprem yönetmeliklerine göre yapılmış olan binaların risk durumları söz konusu olabiliyor. Zaten ülkemizde meydana gelen depremlerde yıkılan ve ağır hasar alan binaların çoğunun eski deprem yönetmeliklerine göre yapıldığını ya da projelendirme hatalarından kaynaklı vs. olduğunu duyuyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız eğer binalarına güvenmiyorlarsa, binalarını güçlendirme çalışması yapabilirler ya da kentsel dönüşüme tabi tutabilirler" diyerek vatandaşları uyardı.

"Türkiye’de 24 ilimiz doğrudan diri fay hatları üzerinde"

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, “Türkiye’de 24 ilimiz doğrudan diri fay hatları üzerindedir. Balıkesir de bu 24 kentimizin içerisindedir. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak başta deprem olmak üzere heyelan, çığ, sel gibi bugün toplumumuzu derinden etkileyen ve gündeminde olan doğa kaynaklı afetlere karşı güvenli ve yaşanabilir bir kent olmasına katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Mesleğimizin doğru uygulanmasını sağlamak istiyoruz. Bu yönde yanlış uygulamalar konusunda görüşler, raporlar hazırlayarak kamuoyunu bilgilendireceğiz. Jeolojinin bilim ve uygulama alanlarında bilimsel teknik etkinliklerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. 2022 yılı içerisinde bilimsel teknik etkinliklerimizden olan ve Balıkesir’de ilk kez yapılacak olan JeoFest Balıkesir-22’yi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile düzenleyeceğiz. Bunun için çalışmalara başladık" dedi.