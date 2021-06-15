banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı

Jandarmanın 182.yılında Kaymakam Memiş’i ziyaret ettiler

Burhaniye’de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak ve beraberindeki heyet, Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti. Kaymakam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Jandarmanın 182.yıl dönümümü kutladı.

BALIKESİR 15.06.2021, 13:14
Jandarmanın 182.yılında Kaymakam Memiş’i ziyaret ettiler

Burhaniye’de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak ve beraberindeki heyet, Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti. Kaymakam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Jandarmanın 182.yıl dönümümü kutladı.

Burhaniye’de İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti.Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam İlyas Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, jandarmanın önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Kaymakam, Jandarma Teşkilatı mensuplarının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti ve başarı diledi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
18°
parçalı bulutlu
banner493