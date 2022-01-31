Jandarma’dan uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilere operasyon düzenledi.

12 farklı adreste 10 şüpheliye eş zamanlı yapılan operasyonda 115 gram metamfetamin, 40 gram kubar esrar, 18 gram kenevir tohumu, 55 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İkametlerde yapılan aramalarda ayrıca 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 112 adet fişek, 2 adet şarjör ve 1 adet de hassas terazi bulundu. Yapılan aramalar neticesinde 9 şüpheli yakalanırken, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini de duyurdu.