Jandarma’dan suç örgütüne operasyon

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Jandarma düzenlediği operasyon ile suç örgütünü çökertti.

Edinilen bilgiye göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları tespit edilen 3 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 5 gram kubar esrar, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 6 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.