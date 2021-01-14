Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Balıkesir’de jandarma trafik timleri il genelinde emniyet kemeri uygulaması yaptılar. Trafik timleri 69 araca 36 bin 635 lira idari para cezası uygularken, 23 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması maksadıyla, "Emniyet Kemeri Denetimi” faaliyeti icra etti. Jandarma ekipleri emniyet kemeri denetimi sonucunda bin 754 aracı kontrol ederek, 69 araca 36 bin 635 TL idari para cezası uygularken, 23 aracı trafikten men etti ve 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.