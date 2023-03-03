Jandarmadan 3 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 3 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri aramalarda uyuşturucu maddeler ve ateşli silah ve fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 42 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği ve 50 adet fişek ele geçirdi. Olaya karışan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.