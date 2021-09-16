Jandarmadan 16 aranan şahsa operasyon

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.