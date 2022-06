Jandarma Teşkilatı 183’ncü yılını kutladı

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183’ncü yıldönümü Atatürk heykeline çelenk sunumuyla kutlandı. Atatürk Parkı yanındaki Atatürk heykeli düzenlenen törende çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu yaptı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Jandarma Üsteğmen Ali Kızılay Jandarma Teşkilatı’nın tarihçesi hakkında bilgiler verdi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu da konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında ülkemizin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi. Törende Emniyet Teşkilatı, Emekli Astsubaylar Derneği ve gaziler de yoğun katılım sağladı.

İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu: “Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olduk”

Balıkesir Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu yaptığı konuşmada, “Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183’ncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler; milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek için tüm gayretimizle çalışma kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında ülkemizin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle kutsal vatan topraklarımızın üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda, en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden Jandarma emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içerisinde, bağrından çıktığı milletten aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Jandarma Teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyeye emek, gayret ve alın teri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı Jandarma Teşkilatı onları minnetle anacaktır. Jandarma Teşkilatı’nın 183’ncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 183 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden, tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu Jandarma Genel Komutanlığı’nın tüm personeli adına bu mutlu günümüzde teşriflerinden dolayı tüm katılımcılara en derin saygılarımı arz ederim.”

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183’ncü yıldönümü kutlamaları Emniyet Teşkilatı üyeleriyle birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.